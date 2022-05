Amir Abdollahian: Eine glaubwürdige Einigung ist verfügbar

Hossein Amir-Abdollahian schrieb am Freitag auf seinem Twitter-Konto zum Besuch des Koordinators der Wiener Gespräche in Teheran: In Übereinstimmung mit Joseph Borrell war der Besuch von Enrique Mora in Teheran und seine Gespräche mit meinem Kollegen Ali Bagheri eine weitere Gelegenheit, sich auf Initiativen zur Lösung der verbleibenden Probleme der Wiener Gespräche zu konzentrieren.

Er fuhr fort: 'Ein gutes und zuverlässiges Abkommen ist verfügbar, wenn die Vereinigten Staaten ihre politische Entscheidung treffen und sich an ihre Verpflichtungen halten.'

Laut Amir Abdollahian gehen die Kontakte zwischen beiden Seiten weiter.