Iran begrüßt die Stärkung der Beziehungen zwischen Teheran und Brüssel

In einem Telefongespräch mit dem belgischen Premierminister Alexander De Croo am Mittwochnachmittag sagte Seyed Ebrahim Raisi, dass die beiden Länder ihre diplomatischen Beziehungen seit vielen Jahren auf der Grundlage der Prinzipien des gegenseitigen Respekts und des gegenseitigen Nutzens entwickelt hätten.

Er sagte: 'Die Islamische Republik Iran begrüßt die Bemühungen, die Beziehungen zwischen Teheran und Brüssel zu stärken und auszubauen.'

In Bezug auf die geeigneten Bereiche und Kapazitäten in den beiden Ländern zur Verbesserung des Interaktionsniveaus fügte der Präsident des Iran hinzu: 'Die Implementierung potenzieller Kapazitäten in den bilateralen Beziehungen kann ein guter Grund für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sein.'

In diesem Telefongespräch bezeichnete der belgische Premierminister die lange und positive Geschichte der Beziehungen zwischen den beiden Ländern als wichtig.

Er drückte die Hoffnung aus, dass der Prozess des Ausbaus der Beziehungen und Interaktionen seines Landes mit der Islamischen Republik durch die Bemühungen der Beamten beider Länder positiv verlaufen werde.