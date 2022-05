Der Besuch des Emirs von Katar in Teheran ist der Anfang vom Ende der regionalen Krise

Seyyed Reza Sadrolhosseini erklärte in einem Gespräch mit IRNA: „Die Beziehungen, die in den letzten 8 Monaten in der Außenpolitik aufgebaut wurden, basieren auf dieser Roadmap und sind die strategische Politik der Islamischen Republik Iran.“

„Der Ausbau der politischen, wirtschaftlichen, handelspolitischen und insbesondere energiepolitischen Beziehungen zu Katar kann zur Wahrung und Stärkung von Frieden und Sicherheit in der Region beitragen. Jede Maßnahme zur Umsetzung früherer Vereinbarungen könnte dazu beitragen, Sicherheit zu schaffen, Frieden zu fördern und die Präsenz außerregionaler Länder in der strategischen Region des Persischen Golfs zu verhindern“, fügte er hinzu.

„Der Besuch des Emirs von Katar in Teheran zeigt den guten Willen einiger arabischer Länder gegenüber dem Iran. Einer der wichtigen Punkte, die beim Besuch des Emirs von Katar im Iran berücksichtigt werden müssen, sind die Krisen in der islamischen Welt“, sagte Sadrolhosseini.

„Heute kann die bilaterale Zusammenarbeit zwischen der Islamischen Republik Iran und Katar sehr effektiv bei der Lösung der Krisen der islamischen Welt und der arabischen Welt sein. Die Abkommen und die Ausweitung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern können die Präsenz des zionistischen Regimes effektiv verringern“, bekräftigte er.

„Die Nähe der beiden Länder kann Palästina helfen, seine Ideale zu verwirklichen, einschließlich der Befreiung Jerusalems“, stellte er fest.