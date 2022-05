'Shahrbanoo' gewinnt den Preis für den besten Film beim Sydney Film Festival

Der Film 'Shahrbanoo', bekannt als 'Lady of the City', unter der Regie von Maryam Bahr al-Uloomi, produziert von Pegah Ahmadi, die der einzige Spielfilm aus dem Iran auf dem Sydney International Film Festival war, gewann den Titel des besten Films des Festivals.

Das Sydney International Film Festival ist eines der anerkanntesten Festivals der Night of Producers in Los Angeles, USA, und ist ein regionales Festival, das jährlich in der Innenstadt von Sydney stattfindet.

Shahrbanoo, als Gewinner der internationalen Wettbewerbssektion des 39. Fajr International Film Festival, hatte mehrere Wettbewerbsauftritte bei renommierten ausländischen Festivals und gewann den ersten Preis der Sektion für Filmemacherinnen des 20. Dhaka Festivals.

Der internationale Vertrieb dieses Films erfolgt durch die Maroon Films Company unter der Leitung von Samin Mohajerani.