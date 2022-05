Der Bau von Staudämmen durch die Türkei ist für Iran völlig inakzeptabel

Während der heutigen öffentlichen Sitzung des Parlaments verwies der Hossein Amir Abdollahian auf die Bemühungen seines zuständigen Ministeriums in der Frage der Grenzgewässer.

Er erinnerte sich, dass er in den vergangenen Monaten zahlreiche Gespräche mit seinem türkischen Amtskollegen geführt habe, in denen er ihn gebeten habe, dem Bau von Staudämmen am Fluss Aras gebührende Aufmerksamkeit zu schenken, obwohl Teheran und Ankara nie Abkommen über die bilaterale Zusammenarbeit im Wasserbereich unterzeichnet haben.

In diesem Zusammenhang verwies er auf die Forderung des Iran vor vier Monaten an die Türkei, ein gemeinsames bilaterales Wasserkomitee zu bilden, um sicherzustellen, dass der Bau von Staudämmen durch das Nachbarland keine negativen Auswirkungen auf die Gewässer hat, die in das persische Land gelangen.

„Wir erklären lautstark, dass wir gegen diese von der Türkei beschlossene Maßnahme sind und sie für inakzeptabel halten“, betonte der Minister.

„Wir stehen in ständigem Kontakt mit der irakischen Regierung, weil sowohl wir als auch der Irak unter diesem Problem leiden“, sagte Amir Abdollahian.

„Die Delegation soll bald aus der Türkei in den Iran reisen, und alle notwendigen rechtlichen, politischen und diplomatischen Maßnahmen zwischen dem Iran und der Türkei wurden getroffen“, erklärte er weiter.