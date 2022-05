Raisi: Unser Außenhandel hat zugenommen und wir haben gute Beziehungen zu den Nachbarn

In einer Fernsehansprache am Montagabend betonte Ebrahim Raisi, dass es der 13. Regierung gelungen sei, das Leben der Menschen zu schützen und gegen Corona zu impfen.

Er sagte: 'Neben dem Import von Impfstoffen wurden sehr gute Maßnahmen im Bereich der heimischen Impfstoffproduktion ergriffen, und heute haben unsere Impfstoffprodukte die Exportstufe erreicht.'

Der iranische Präsident betonte: 'Um die Devisenreserven und Rials und die Ölverkäufe, die sich verdoppelt haben, brauche man sich keine Sorgen zu machen.'

Der Präsident hat auf die aktuellen Themen und Angelegenheiten des Landes verwiesen.

'Das erste Anliegen der Regierung war früher es, Impfstoffe, Impfungen und den Schutz des Lebens der Menschen bereitzustellen, was uns Gott sei Dank auf diesem Gebiet mit den Bemühungen der Regierung und der Zusammenarbeit der Menschen gelungen ist und heute den täglichen Tod bedeutet Maut durch Corona ist von 700 auf 7 gestiegen.', fägte er hinzu.

In Bezug auf die Wiedereröffnung von Geschäften und Wissenschafts- und Bildungszentren nach erfolgreicher und wirksamer öffentlicher Impfung fügte der Präsident hinzu: 'Heute verfügen wir nicht nur über die Bereitstellung angemessener Impfstoffe aus Importen, sondern auch über eine sehr hohe Kapazität zur Herstellung und sogar zum Export von Impfstoffen des Landes. Es ist eine Ehre für die Islamische Republik Iran.'

Dr. Raisi erklärte, dass eine weitere Sorge der ersten Tage der 13. Regierung die Sorge um die Warenvorräte war.

Er erklärte: 'Mit den Bemühungen der Regierung wurde in kurzer Zeit die Sorge um die Bestände an Grundnahrungsmitteln beseitigt. In den frühen Tagen der Regierung gab es auch ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Rial- und Devisenreserven des Landes, und mit den Bemühungen und ergriffenen Maßnahmen wurde dieses Problem gelöst.'

Dies ist das fünfte Mal, dass der iranische Präsident in einer Fernsehsprache mit den Iranern spricht.