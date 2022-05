Abhaltung der ersten Sitzung des Gemischten Ausschusses Iran-Katar

Der iranische Botschafter in Katar Hamid Reza Dehghani Poudeh kündigte den bevorstehenden Besuch einer Delegation aus Katar in Teheran an.

Er schrieb in einem Tweet: Nach der Unterzeichnung eines gemeinsamen Abkommens über politische Zusammenarbeit zwischen den Außenministerien des Iran und Katars während des jüngsten Besuchs des iranischen Präsidenten in Doha wird eine Delegation aus Katar nach Teheran reisen.

Ihm zufolge wird morgen (Dienstag) die erste Sitzung des Gemeinsamen Politischen Komitees in Teheran stattfinden, unter dem Vorsitz von Ali Bagheri, stellvertretender politischer Minister für auswärtige Angelegenheiten, und Ahmad Hassan Al-Hamadi, Generalsekretär des Außenministeriums von Katar.