Olympische Spiele für Gehörlose in Brasilien: Iran belegt den ersten Platz

Der iranische Taekwondo Mohammad Zaferani in der Gewichtsklasse von + 80 Kilogramm verlor im Finale gegen seinen südkoreanischen Rivalen mit 36:15, nachdem er zuvor die Vertreter von Kirgisistan und der Türkei besiegt hatte, und gewann die Silbermedaille.

Der Iraner Vahid Zeinali schlug in der Gewichtsklasse von - 80 Kilogramm seinen venezolanischen Rivalen mit 23:3 und gewann die Bronzemedaille.

Die iranische Athletin Nasibeh Shahbazi schlug in der Gewichtsklasse von - 67 Kilogramm ihre Rivalin aus Indien ebenfalls mit 48:0 und holte sich die Bronzemedaille.

Das iranische Taekwondo-Team gewann insgesamt 10 Medaillen (4 Gold, 2 Silber und 4 Bronze) und belegte bei diesen Wettbewerben den ersten Platz. Teams aus Korea und der Türkei belegten ebenfalls die Plätze zwei und drei.

Mehr als 4.000 Athlet*innen aus 80 Ländern haben an der 24. Ausgabe der Olympischen Spiele für Gehörlose teilgenommen, die am 1. Mai begann und am 15. Mai in Caxias do Sul, Brasilien, enden wird.

Der Iran nahm mit 75 Athlet*innen in acht Sportarten an den Olympischen Spielen für Gehörlose teil.