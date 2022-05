„Wir haben die Gespräche mit der 4+1-Gruppe in die Richtung geführt, die getan werden musste“

„Enrique Mora, der politische Direktor des Europäischen Auswärtigen Dienstes trifft sich mit Ali Bagheri. Mora hat um ein Treffen mit iranischen Beamten gebeten. Wir werden nach seiner Ankunft über die Treffen informieren“, sagte Saeid Khatibzadeh auf seiner Pressekonferenz am Montag.

„Der Besuch des Emirs von Katar in Teheran wird in Kürze stattfinden und ist eine bilaterale und regionale Agenda und Konsultation zu bilateralen Fragen. Nach dieser Reise wird der Präsident unseres Landes auch in eines der Länder am Persischen Golf reisen“, fügte er hinzu.

„Während des Besuchs des syrischen Präsidenten im Iran wurde über den Ausbau der Beziehungen zwischen den beiden Ländern, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Handel und Umsetzung von Projekten, gesprochen und es wurden gute Gespräche in diesem Bereich geführt“, bekräftigte er.

In Bezug auf die Gespräche zwischen dem Iran und Saudi-Arabien sagte der Sprecher des Außenministeriums: „Es gibt keine neuen Entwicklungen in den Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien, und die Informationen werden bereitgestellt, sobald neue Ereignisse eintreten.“