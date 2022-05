Revolutionsführer: Syrien besiegte die Feinde in einem internationalen Krieg

Heute (Sonntag) traf sich Ayatollah Khamenei, der Oberste Führer der Islamischen Revolution, mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und seiner begleitenden Delegation.

Er nannte den Widerstand des syrischen Volkes und Systems und den Sieg in einem internationalen Krieg die Grundlage für die Steigerung von Syriens Ansehen und Stolz und betonte: 'Angesichts des großen Willens des Präsidenten und der iranischen Regierung, die Zusammenarbeit mit Syrien auszubauen, sollten Anstrengungen unternommen werden, um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter zu verbessern.'

In Bezug auf Syriens große Errungenschaften auf politischem und militärischem Gebiet sagte der Oberste Führer: 'Heutige Syrien ist nicht wie Syrien vor dem Krieg, obwohl es damals keine Zerstörungen gab, aber der Respekt und das Ansehen Syriens ist heute viel höher als in der Vergangenheit, und jeder betrachtet dieses Land als eine Macht.'

Ayatollah Khamenei betonte, dass der Präsident und das syrische Volk heute stolz auf die Nationen der Region seien, und fügte hinzu: 'Einige Staatsoberhäupter in der Region sitzen mit den Führern des zionistischen Regimes und trinken zusammen Kaffee, aber die Menschen dieser Länder füllen am Al-Quds-Tag die Straßen mit Menschenmassen und antizionistischen Parolen, und das ist die Realität der Region.'

An Herrn Assad gerichtet sagte er: 'Einer der wichtigsten Faktoren für Syriens Sieg im Krieg ist die hohe Moral Ihrer Exzellenz, und so Gott will, werden Sie mit diesem Geist in der Lage sein, die Ruinen des Krieges wieder aufzubauen, weil Große Dinge liegen vor Ihnen.'

Der Oberste Führer der Revolution würdigte auch das Andenken an den Märtyrer General Soleimani und sagte: 'Dieser große Märtyrer hatte ein besonderes Vorurteil gegenüber Syrien und brachte im wahrsten Sinne des Wortes Opfer.'

Ayatollah Khamenei betonte: 'Diese Freundschaft und Beziehung ist für beide Länder lebenswichtig und wir sollten sie nicht schwächen, sondern so weit wie möglich stärken.'

Während des Treffens, an dem auch der Präsident der Republik Iran, Ebrahim Raisi, teilnahm, dankte Herr Bashar al-Assad den Positionen und der Unterstützung der iranischen Nation und Regierung und erinnerte auch an den Märtyrer Soleimani.

Er sagte: 'Der Widerstand und die stabilen Positionen des Iran in den vergangenen vier Jahrzehnten in regionalen Fragen und insbesondere in der Palästina-Frage haben allen Menschen in der Region gezeigt, dass der Weg des Iran der richtige und prinzipientreue Weg ist.'

'Die Ruinen des Krieges können wieder aufgebaut werden, aber die Fundamente können nicht wieder aufgebaut werden, wenn sie zerstört sind. Der Widerstand der iranischen Nation basierend auf den Prinzipien von Imam Khomeini, die mit Ihren Bemühungen fortgesetzt wird, ebnete den Weg für die großen Siege der iranischen Nation und der Menschen in der Region, insbesondere des palästinensischen Volkes.', sagte er.