Bagdad und Teheran haben eine Einigung über Gaslieferungen an den Irak erzielt

„Die Vereinbarungen haben ergeben, dass die Menge der iranischen Gasexporte in den Irak von 8 Millionen Kubikmetern pro Tag auf 30 Millionen Kubikmeter steigen wird“, erklärte er am Sonntag in einem Gespräch mit der offiziellen Zeitung von „Al-Sabah“ im Irak.

Er sprach auch von einer Vereinbarung mit dem Iran, die Energieschulden des Irak über einen Zeitraum von drei Jahren zu bezahlen.

Der Irak ist stark abhängig von aus dem Iran importiertem Gas, das in Kraftwerke eingespeist wird.

Der Irak benötigt im Sommer etwa 36.000 Megawatt Strom. Einigen Berichten zufolge konnte das irakische Elektrizitätsministerium im vergangenen Sommer einen neuen Rekord in der Stromproduktion aufstellen und die Stromproduktion des Landes auf 20.000 Megawatt bringen.

„Gemäß den zwischen den beiden Ländern getroffenen Vereinbarungen wird das normale Verfahren zur Zahlung der Forderungen des Iran in den kommenden Tagen beginnen“, sagte Vorsitzender der Gemeinsamen Handelskammer Iran-Irak, Yahya Al-Eshagh in einem Interview mit IRNA.

„9 Milliarden US-Dollar an Forderungen des iranischen Privatsektors aus dem Irak sind ebenfalls im Gange, und es gibt kein Problem mit dem Zahlungssystem, und es wird auf verschiedene Weise eingegangen“, fuhr er fort.