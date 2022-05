Iraner gewinnen 4 Medaillen bei den Olympischen Spielen für Gehörlose in Brasilien

Die Iranerinnen Fateme Zahra Zolikani (57 kg) und Alireza Sharifimanesh (58 kg) waren die Goldmedaillengewinner, während Marziye Khosh Ahval (49 kg) und Behzad Amiri (68 kg) die Bronzemedaille gewannen.

Zolikani schlug ihre türkische Rivalin im Finale mit 24:16, nachdem sie zuvor die Vertreter von Usbekistan und Griechenland besiegt hatte.

Sharifimanesh seinerseits qualifizierte sich nach einem Sieg über die Taekwondo-Athleten aus Griechenland und Kasachstan für das Finale, wo er den türkischen Vertreter mit 23-16 besiegte und Finalist wurde.

Mehr als 4.000 Athlet*innen aus 80 Ländern haben an der 24. Ausgabe der Olympischen Spiele für Gehörlose teilgenommen, die am 1. Mai begann und am 15. Mai in Caxias do Sul, Brasilien, enden wird.

Der Iran nahm mit 75 Athlet*innen in acht Sportarten an den Olympischen Spielen für Gehörlose teil.