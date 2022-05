Enrique Mora trifft sich am Mittwoch mit Ali Bagheri in Teheran

Teheran (IRNA) - Enrique Mora, der politische Direktor des Europäischen Auswärtigen Dienstes wird am Dienstag in Teheran eintreffen, um die Wiener Gespräche weiterzuverfolgen, und sich am Mittwoch mit Ali Bagheri treffen.

Enrique Mora, stellvertretender EU-Außenbeauftragte und Koordinator der Wiener Gespräche, wird Teheran am Dienstag einen Besuch abstatten. Mora wird am Dienstagabend in Teheran eintreffen, um die Wiener Gespräche fortzusetzen, und am Mittwoch mit Ali Bagheri, dem leitenden Unterhändler der Islamischen Republik Iran, zusammentreffen. Nach intensiven Gesprächen zwischen dem Iran, der Europäischen Union und den P4 + 1 waren die USA an der Reihe, zu entscheiden, und die obersten Verhandlungsführer der Länder verließen Wien in Richtung ihrer Hauptstädte. Daher ist der Besuch des stellvertretenden Koordinators der Gespräche mit dem Iran eine Fortsetzung der Konsultationen und Treffen über die verbleibenden Differenzen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten für die Rückkehr Washingtons zum Atomabkommen.