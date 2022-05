Katar warnt vor neuem israelischen Siedlungsplan

Katar warnte vor einem neuen Plan des zionistischen Regimes, 4.000 Wohneinheiten im Westjordanland zu bauen, und nannte dies einen klaren Verstoß gegen internationale Gesetze und Resolutionen.

Das Außenministerium von Katar gab am Samstag eine Erklärung ab, in der es eine sofortige Reaktion der internationalen Gemeinschaft forderte, um die Umsetzung des Plans zu blockieren und das zionistische Regime zu verpflichten, die Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten zu stoppen.

In der Erklärung heißt es, dass die Siedlungspläne des zionistischen Regimes eine ernsthafte Bedrohung für die internationalen Bemühungen zur Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung darstellen.

Das zionistische Regime wird bald einen Plan zum Bau von 4.000 neuen Wohneinheiten für die besetzenden Siedler im Westjordanland genehmigen.