Konsultation der Länder der Region mit dem Iran; Emir von Katar reist nach Teheran

Nach der Ankündigung der neuen Politik und der besonderen Aufmerksamkeit für die Nachbarn im Bereich der Außenpolitik hat das Niveau der Konsultationen zwischen dem Iran und den Ländern der Region erheblich zugenommen, so dass wenige Wochen nach dem Besuch des iranischen Präsidenten in Katar, der Emir von Katar nun eine hochrangige politische und wirtschaftliche Delegation leitet, die in den Iran reisen wird.

Diese Reise ist einer der mehreren Besuche regionaler Beamter im Iran in der kurzen Zeit der Regierungsbildung.

Bei diesem Besuch werden die politischen und wirtschaftlichen Vereinbarungen zwischen den beiden Ländern weiterverfolgt, die während des Besuchs von Ayatollah Raisi in Katar getroffen wurden.

Teheran und Doha haben auch Kooperationsvereinbarungen in einigen Bereichen im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2022 unterzeichnet.

Während dieser Reise sollen Gespräche über Lösungen für die Forderungen des Iran geführt werden.