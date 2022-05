Exportkapazitäten des Hafens von Chabahar als wirtschaftlicher Pol der Region

'Die beiden Länder sind in ihrer Region angesehen und groß und haben tiefe kulturelle und politische Beziehungen zueinander.', sagte Seyed Reza Fatemi Amin bei einem Treffen mit dem stellvertretenden Sprecher des Parlaments der Republik Indonesien für Industrie und Entwicklung.

Er äußerte die Hoffnung, dass die beiden Länder in der Lage sein würden, die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen sowie die kulturellen und politischen Beziehungen zu vertiefen.

Er erklärte: 'Während des Besuchs des indonesischen Präsidenten im Iran im Jahr 2016 war das Ziel, den Handel um 2 Milliarden US-Dollar zu steigern, aber jetzt hat das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern 1 Milliarde US-Dollar erreicht und durch die Bildung einer Arbeitsgruppe soll ein Fahrplan entwickelt werden, um den Handel zwischen den beiden Ländern zu steigern.'

Fatemi Amin drückte sein Interesse am schnellen Wachstum der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern aus und erklärte: 'Die Volkswirtschaften des Iran und Indonesiens ergänzen sich gegenseitig, so dass beide Länder einige Produkte des anderen benötigen.'

Der iranische Minister für Industrie und Bergbau wies auf die Fähigkeiten Indonesiens beim Bau von Lokomotiven hin und fuhr fort: 'Indonesien kann in diesem Bereich in unserem Land investieren, um den Inlandsbedarf zu decken und in die Nachbarländer zu exportieren.'

In einem anderen Teil seiner Rede sagte Fatemi Amin: Indonesien verfügt über gute Kapazitäten im Bereich der Produktion von Gummi, Palmöl und Papier und kann den Hafen von Chabahar als regionale Drehscheibe für die Exportabdeckung nutzen.

'Dieser Besuch soll unsere früheren Konsultationen mit der iranischen Seite fortsetzen, um die Handelsbeziehungen zu intensivieren.', sagte Rahmat Gobel, stellvertretender Sprecher des Repräsentantenhauses für Industrie und Entwicklung der Republik Indonesien.

Er drückte das Interesse Indonesiens aus, Irans Fortschritte auf dem Gebiet der Nanotechnologie und der Wissensbasis zu nutzen, und fügte hinzu: 'Durch die Zusammenarbeit auf diesen Gebieten, insbesondere auf dem Gebiet der Gesundheitstechnologien, können wir sehr wertvolle Arbeit für beide Länder und die muslimische Ummah leisten.'