527.000 Ausländer studieren im Iran

In Bezug auf die Bildungsbedingungen ausländischer Studenten im Iran sagte Abolfazl Kamali in einem Gespräch mit IRNA: „Das Bildungsministerium hat eine angemessene Politik für diese Studenten in Betracht gezogen.“

„Ausländische Schüler*innen können in iranischen Schulen mit iranischen Schüler*innen studieren“, fügte er hinzu.

„Fast 10.000 ausländische Staatsangehörige studieren in ihren Sonderschulen in verschiedenen Stätdten des Landes“, betonte er.

„Gemäß den herausgegebenen Anweisungen müssen alle unsere Schulen ausländische Schüler*innen einschreiben. Auch für einige afghanische Studenten, die illegal eingereist sind, gibt es im Iran keinen Bildungsentzug“, sagte er weiter.