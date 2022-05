Militante Zionisten griffen am Nakba-Tag die Al-Aqsa-Moschee an

Nach einem 12-tägigen Verbot für Siedler, die Al-Aqsa-Moschee zu betreten, hat Premierminister Naftali Bennett zugestimmt, am 74. Jahrestag der Besetzung Palästinas in die heilige Stätte einzudringen.

Palästinensische Gruppen kündigten an, die Anwesenheit zionistischer Siedler in der Al-Aqsa-Moschee am Donnerstag (heute) sei ein Feuerspiel gewesen und die Regierung des Besatzungsregimes sei für die Folgen verantwortlich.

Die Volksfront für die Befreiung Palästinas rief als Reaktion auf die heutigen Entwicklungen in der Al-Aqsa-Moschee zu einer starken und umfassenden Konfrontation mit den Besatzern auf.

Vor mehr als 70 Jahren, als das falsche zionistische Regime in der strategischen Region des Nahen Ostens, im Land der göttlichen Propheten, gegründet wurde, hätte sich niemand vorstellen können, dass sich die Vereinten Nationen und falsche Menschenrechtskämpfer gegenüber unzähligen zionistischen Verbrechen gegen das unterdrückte palästinensische Volk und die Menschen in den Ländern der Region so passiv verhalten würden.

15. Mai 1948 wird an die erzwungene Vertreibung von Millionen Palästinensern aus ihren angestammten Ländern erinnert, die nach dem Angriff des zionistischen Militärs unter der offensichtlichen Unterstützung des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten stattfand. Seitdem ist es der Ursprung zahlreicher, schrecklicher und unmenschlicher Verbrechen der Zionisten gegen die Länder der Region geworden.

70 Jahre Besatzung zeigen, dass Zionisten keine andere Sprache als die von Gewalt und Widerstand verstehen. Wenn die Palästinenser aufhören würden, Widerstand zu leisten, würden ihre Hoffnungen auf eine Rückkehr in ihre Heimat in Verzweiflung verwandelt.