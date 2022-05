Religiöse und kulturelle Gemeinsamkeiten sind ein guter Grund, die Interaktion zwischen Teheran und Jakarta zu verbessern

Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi gratulierte am Mittwoch dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo und seinem Volk zu Eid al-Fitr.

Er drückte die Hoffnung aus, dass die Nation und die Regierung Indonesiens und alle Nationen der Welt mit dem Segen dieses großartigen Feiertags Frieden und Sicherheit genießen werden.

„Durch die gemeinsame Aktivierung dieser Kapazitäten können die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in allen Bereichen ausgebaut werden. Die Islamische Republik Iran strebt danach, ihre Beziehungen mit der Priorität befreundeter Länder auf regionaler und internationaler Ebene zu verbessern“, fügte er hinzu.

In einem anderen Teil seiner Rede sagte Reisi in Bezug auf die Bedeutung der palästinensischen Frage in der islamischen Welt: „Die islamischen Länder müssen bei der Verteidigung der Kämpfe des palästinensischen Volkes vereint sein.“

Der Präsident von Indonesien betonte das Interesse seines Landes an der Entwicklung der bilateralen, regionalen und internationalen Zusammenarbeit mit der Islamischen Republik Iran, insbesondere in den Bereichen Energie und Gesundheit.

„Zusätzlich zu den kulturellen Gemeinsamkeiten haben der Iran und Indonesien enge Ansichten zu regionalen und internationalen Themen und beide unterstützen die Bestrebungen des palästinensischen Volkes“, stellte er fest.