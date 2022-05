Irans Drohnenkapazität ist nicht verhandelbar

In Bezug auf den jüngsten Schritt der USA, Sanktionen gegen die iranische Drohnenmacht zu verhängen, erklärte Fada Hossein Maleki am Mittwoch: „In jedem Gebiet, in dem die Amerikaner die Islamische Republik Iran boykottieren, stellen Sie sicher, dass sich in demselben Gebiet die Stärke des Iran und die Schwäche der Amerikaner widerspiegeln werden.“

„Nachdem die Israelis kürzlich zwei nicht identifizierte Drohnen am Himmel gesehen hatten, taten sie ihr Bestes, um herauszufinden, zu welchem ​​Land diese Drohnen gehören. Sie fühlen sich von der Drohnenmacht des Iran bedroht und versuchen zu zeigen, dass die Drohnenfähigkeit des Iran eine Bedrohung für die Region darstellt, aber sie werden keinen Erfolg haben“, fügte er hinzu.

„Angesichts der Entwicklungen in der Ukraine ist die US-Entscheidung über die Entwicklungen in der Region gestört“, betonte er.

„Es scheint, dass das jüngste Vorgehen der Vereinigten Staaten teilweise auf Israel und die Entwicklungen in der Ukraine zurückzuführen ist, und auf diese Weise wollen sie die öffentliche Meinung in eine andere Richtung lenken“, erklärte er.

„Die Verteidigungsmacht des Iran ist nicht verhandelbar und die Islamische Republik wird ihre prinzipienfesten Positionen nicht aufgeben, um die Sicherheit und die nationalen Interessen des Iran zu gewährleisten“, fuhr er fort.

Der US-Kongress hat am Donnerstag vergangener Woche mit 424 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen einem Gesetzentwurf zugestimmt, der einen Stopp der Drohnenfähigkeiten des Iran forderte.