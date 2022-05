Verschiedene muslimische Außenminister gratulieren Amir Abdollahian zu Eid al-Fitr

Die Außenminister des Königreichs Oman, Jordanien, Tadschikistan, Turkmenistan, Kirgisistan, der Republik Irak, der Republik Aserbaidschan, Kuwait, Pakistan und der amtierende Außenminister Afghanistans sowie der Generalsekretär der Organisation der Islamische Zusammenarbeit gratulierten dem Außenminister Amir Abdollahian zu Eid al-Fitr.

Sie wünschten der Nation und der Regierung der Islamischen Republik Iran das Beste.

Am Ende des Ramadan wird der sogenannte Eid al-Fitr gefeiert. Am frühen Morgen des ersten Tages von Shawwal verrichten Muslime ein gemeinsames Gebet und verteilen dann Süßigkeiten, Speisen und Getränke in Moscheen und Häusern.