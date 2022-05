„Die Demonstrationen am Al-Quds-Welttag zeigen, dass die palästinensische Sache lebt“

Ayatollah Seddighi machte diese Erklärungen während der Versammlung von Gläubigen, die heute in Teheran zusammenkamen, um das Gebet von Eid al-Fitr, dem Fest am Ende des Heiligen Monats Ramadan, zu verrichten.

„Die palästinensische Jugend hat durch Operationen Druck auf die Zionisten ausgeübt und Israel durch Widerstand und Angriffe isoliert. Daher ist Widerstand der einzige Schlüssel zum Sieg“, fügte er hinzu.

„Heute haben sie eine müde und verzweifelte Armee, und die Gesichter ihrer Soldaten zeigen, dass sie das Ende der Linie erreicht haben“, betonte er.

„In diesen Tagen wurde das unterdrückte Volk Afghanistans in verschiedenen Städten von der globalen Arroganz, den Vereinigten Staaten und Israel angegriffen. Wir fordern die afghanische Regierungsbehörde nachdrücklich auf, für Sicherheit für die unterdrückten Menschen in Afghanistan zu sorgen und diese Terrornetzwerke so schnell wie möglich zu identifizieren und zu bestrafen“, stellte er fest.