Die Macht der iranischen Drohne hat am zionistischen Regime verzweifelt

Im Gespräch mit IRNA am Montag hob Abolfazl Abutorabi hervor, dass die Islamische Republik Iran in Bezug auf die Drohnenleistung zu den vier größten Mächten der Welt gehöre, was dank der Bemühungen iranischer Spezialisten und Experten geschehen sei, damit das Land keine Probleme mit den Sanktionen des Feindes habe.

„Heute wurden in unserem Land 59 UAVs gebaut und produziert, in einem davon können wir den Bau von UAVs mit einer Reichweite von viertausend Kilometern erwähnen“, fügte er hinzu.

„Durch den Bau von Drohnen hat der Iran den Bedarf an Kampfflugzeugen fast gedeckt, und die Drohnen, die heute von der Islamischen Republik Iran gebaut werden, können tatsächlich die Arbeit eines Kampfflugzeugs verrichten“, betonte er.