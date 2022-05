Wer ist 'Nader Talebzadeh', der Regisseur des Films Jesus Christus?

Nader Talebzadeh wurde am 25. Dezember 1953 geboren. Sein Vater war ein hochrangiger Militärbeamter in der Pahlavi-Regierung, der wegen seiner Proteste gegen die repressive Behandlung der Pahlavi-Regierung, insbesondere gegen Nomaden von Provinz Fars, früher in den Ruhestand ging und mit Nader und anderen Familienmitgliedern in die Vereinigten Staaten ging.

Nader studierte Englische Literatur an der Randolph University in den USA und schloss sein Studium mit einem Master in Filmregie an der Columbia University ab.

Er erzählte in einem Interview, dass er erst Medizinstudent war, sich dann für Literatur interessierte und sich schließlich für ein Filmstudium entschied.

Präsenz bei den Ereignissen der iranischen Revolution von 1979

Er kehrte im September 1978 in den Iran zurück, um an den Kämpfen der Islamischen Revolution teilzunehmen. Er sagte, dass der Grund für seine Rückkehr in den Iran darin bestand, nur wenige Monate vor ihrer Abreise nach Paris die Worte von Imam Khomeini in der Presse, und erklärte in seinen Memoiren, dass er von diesen Worten stark beeinflusst wurde.

Nach ihrer Ankunft im Iran arbeitete Talebzadeh weiter mit CBS News zusammen. Produzierte halblange Dokumentarfilme mit dem Titel Khuzestan und die Realität der Besetzung der US-Botschaft durch iranische Studenten für CBS.

Talibzadehs realistische Ansicht, die US-Botschaft zu erobern, wurde von den amerikanischen Medien nicht gut aufgenommen und er verließ CBS.

Teilnahme am Iran-Irak-Krieg

1980 ging er als Dokumentarfilmer in Kriegsgebiete; Saddams Krieg gegen den Iran, der von 1980 bis 1988 dauerte. 1983 produzierte Talebzadeh den Dokumentarfilm Wal-Asr während der Amphibienoperation von Khyber.

1984 wurde der Film gezeigt, der sich mit der Geschichte des großen kriegstechnischen Projekts befasste, nämlich dem Bau der 13 Kilometer langen Straße von Sayyid al-Shuhada (AS) im Herzen der Sümpfe von Hoor. Er hat andere Kriegsdokumente hinterlassen.

Bosnienkrieg

Nach dem serbischen Krieg gegen die bosnischen Muslime 1992 wurde er als Reporter in den Krieg geschickt und produzierte unter der Leitung von Martyr Avini, einem berühmten iranischen Dokumentarfilmer, einen 10-teiligen Dokumentarfilm über Dolche und Anemonen.

In den 1990er Jahren konzentrierte sich Talebzadeh mehr auf die Bildung der Dokumentarfilmgeneration, und er war nicht nur ein echter Dokumentarfilm-Enthusiast im Land, sondern bildete auch eine Gruppe libanesischer Jugendlicher aus.

Produktion eines Films über das Leben Jesu Christi

Talebzada führte auch Regie bei dem Film 'Besharat Manji' über das Leben Jesu Christi.

'Besharat Manji ging in Dutzenden von Ländern auf die Leinwand und erhielt viele Auszeichnungen von verschiedenen internationalen Festivals, und die Menge an Sympathie für den Film war so groß, dass später das Fernsehen ihn an das Publikum ausstrahlte, und die Serie wurde zu einem der Rekordhalter der Zuschauerschaft.

'Raz' (Geheimnis)

Später wurde 'Raz' auf dem nationalen iranischen Fernsehsender ausgestrahlt, der sich darauf konzentrierte, die Konzepte der Ereignisse des Tages im Iran und in der Welt zu untersuchen.

Die Show wurde im Laufe eines Jahrzehnts um mehrere Staffeln verlängert, und sogar die englische Version ging auf Press TV auf Sendung.

Talebzadeh drehte auch einen Dokumentarfilm über die Renaissance, der weltweit in fünf Sprachen übersetzt wurde. In diesem Dokumentarfilm geht es darum, wie die Wissenschaft im Mittelalter von Muslimen auf Westler übertragen wurde.

Amaar Fest

Das Amaar Festival war ein weiteres Programm, das von Talebzada gegründet wurde und während 11 Ausgaben der Sekretär der Veranstaltung war.

Das war ein wichtiges filmisches Ereignis, das die Möglichkeit bot, Kurz-, Dokumentar- und Spielfilme zu den Themen 'Widerstand', 'Kampf gegen Arroganz und Zionismus' zu drehen und an Entwicklungen im Nahen Osten wie dem Syrienkrieg zu arbeiten, und die zur Entstehung einer Generation junger Filmemacher führte.

Bio-Terror?

Im Januar 2022 wurde berichtet, dass Nader Talebzadeh wegen Herzinsuffizienz auf die Intensivstation eines Krankenhauses verlegt worden war.

Obwohl Talebzadeh nach einer Phase der Genesung aus dem Krankenhaus entlassen wurde, wurde er in den letzten Apriltagen erneut ins Krankenhaus eingeliefert, da seine Symptome wieder auftraten.

Nader Talebzadeh starb schließlich am Abend des Freitags, des 29. April 2022, gleich dem Internationalen Tag von Quds.

Nachdem sich Talebzadehs Krankheit verschlimmert hatte, wurden Fragen zu seiner biologischen Ermordung aufgeworfen, die er in einer Fernsehsendung bestätigte. Dies war ein Thema, das von seiner Frau nach seinem Tod wiederholt wurde.