Iran wird in den Verhandlungen nicht nachgeben, bis er die Rechte seines Volkes vollständig schützt

Ali Bahadori Jahromi fügte in einem Interview mit IRNA am Sonntag zu den von den Vereinigten Staaten in Bezug auf das Scheitern der Wiener Gespräche aufgeworfenen Fragen hinzu: 'Verhandlungen sind eines der aktuellen Themen auf dem Tisch der Islamischen Republik, zusammen mit anderen Themen in der internationalen Arena.'

Er bemerkte: 'Der Iran wird sich niemals aus internationalen diplomatischen Mechanismen zurückziehen, bis der vollständige und umfassende Schutz der Rechte der Nation, das heißt der Schutz der wirtschaftlichen Rechte des Volkes, bei gleichzeitigem Schutz seiner nuklearen Rechte gewährleistet ist.'

Bahadori Jahromi weiter: 'Derzeit haben wir keine Neuigkeiten zu den Wiener Gesprächen.'

Vorher sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums zu den Gesprächen in Wien: 'Alle Sanktionen, die die wirtschaftlichen Interessen des Iran beeinträchtigen, müssen aufgehoben und alle Fesseln der iranischen Wirtschaft, einschließlich Öl, Petrochemie, Stahl, Bauwesen und Seeverkehr, befreit werden.'