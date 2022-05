Deutsche Muslime forderten ein Ende der Unterdrückung der Palästinenser

Muslime von verschiedenen deutschen Städten verurteilten die Verbrechen des zionistischen Regimes gegen das palästinensische Volk, indem sie am Marsch zum Welt-Al-Quds-Tag in Frankfurt teilnahmen.

Organisiert von der Koran- und Ahl al-Bayt-Schule marschierten mehr als 2.000 Muslime aus verschiedenen deutschen Städten, darunter Bremen, Nürnberg, München, Augsburg, Leverkusen und Den Haag, Niederlande, durch die Straßen von Frankfurt.

Die Parolen der Teilnehmer an diesem Marsch waren: Freiheit für Palästina, Stoppt die Besatzung, in Palästina!, Gebt ihnen ihr Land zurück, Denn das Gebiet heisst Palästina, Nie wieder Genozid, Stoppt Israels Apartheid, Keine Waffen an Zionisten, Denn Zionisten sind Terroristen!, Gerechtigkeit für Palästina, Muslime, Juden und Christen, Hand in Hand gegen Zionisten!

Am Ende des Marsches gaben die Teilnehmer eine Erklärung ab, in der sie die Verbrechen des zionistischen Regimes und die Schändung der Al-Aqsa-Moschee verurteilten, und kritisierten die deutsche und europäische Doppelmoral in Bezug auf palästinensische und israelische Verbrechen, einschließlich des Waffenverkaufs an das Regime.

Die Koran- und Ahl al-Bayt-Schule veranstaltet seit mehr als 30 Jahren jedes Jahr Al-Quds-Tag-Märsche in Deutschland und den Niederlanden.

Der letzte Freitag des heiligen Monats Ramadan wurde vom Gründer der Islamischen Republik, Imam Khomeini, zum „Quds-Tag“ ernannt, damit die Unterdrückung des palästinensischen Volkes nicht vergessen wird.

Die Veranstaltung findet auch in mehr als 90 Ländern unter Beteiligung von Freiheitskämpfern auf der ganzen Welt statt.