Verbesserung der Regenerationsfähigkeit von Ziervögeln mit iranischem Technologieprodukt

Die Zucht von Ziervögeln hat aufgrund ihrer Vorteile wie hohe Einkommensgenerierung, guter Angebots- und Nachfragemarkt, geringer Zuchtaufwand im Vergleich zu anderen Vögeln und der Notwendigkeit von wenig Kapital und Ausrüstung eine breite Akzeptanz unter den Menschen gefunden.

In dieser Branche sind Ernährung und Zucht von Vögeln von besonderer Bedeutung. In dieser Hinsicht, um diesen Bedarf im Land und in der Welt zu decken, ist es einem der Ingenieure der Tierwissenschaften des Landes gelungen, mit jahrelanger Forschung und Forschungsarbeit, die erste Formulierung von Ziergeflügel im Iran erfinden und patentieren.

Mohsen Moazami Goodarzi, der Erfinder dieser Formulierung, sagte gegenüber IRNA zu dieser Errungenschaft: 'Die wichtigste Herausforderung, der sich die Ziervogelzuchtindustrie gegenübersieht, ist die Kategorie der Rationierung.'

Da es auf dem Planeten Millionen von Pflanzenarten und -unterarten gibt, ist es sehr schwierig, daraus einen Algorithmus zu gewinnen, der die direkten und indirekten Bedürfnisse des Menschen erfüllen kann.

Er sagte: 'Gemäß meinem Studienfach habe ich umfangreiche Forschungen zu Samen und Pflanzen betrieben und konnte verschiedene Algorithmen gemäß den heutigen Anforderungen erhalten, und in der ersten Phase wurde ein Algorithmus für Ziervögel entworfen und implementiert.'

'Das Erstellen von Algorithmen für Ziervogelfutter ist eine der komplexesten und schwierigsten Forschungsaufgaben, die jemals auf der Welt durchgeführt wurden.', fügte er hinzu.