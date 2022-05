Irans Handel mit Schanghai-Mitgliedern im Wert von 37,2 Milliarden Dollar

„Der Anteil der Exporte an die Mitglieder dieser Organisation betrug 45.349.000 Tonnen im Wert von 20.596.000.000 Dollar, was von einem Wachstum von 41% im gleichen Zeitraum begleitet wurde“, erklärte Seyyed Rohollah Latifi am Sonntag.

„Die iranischen Importe von den Mitgliedern der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit beliefen sich im vergangenen Jahr auf 9.507.000 Tonnen Waren im Wert von 16.572.000.000 Dollar, was gegenüber 1399 um 24% gestiegen ist“, fügte er hinzu.

„China mit mehr als 14.323.000.000 Dollar, Afghanistan mit 1.839.000.000 Dollar und Indien mit 1.817.000.000 Millionen Dollar waren die drei wichtigsten Exportziele iranischer Waren unter den Mitgliedern der Shanghai Cooperation Organization“, betonte Latifi.

„China mit 12.744.000 US-Dollar, Russland mit 1.665.000 US-Dollar und Indien mit 1.584.000 US-Dollar waren die drei Lieferanten von Waren, die der Iran unter den Mitgliedern der Shanghai Cooperation Organization im Jahr 1400 benötigte“, erklärte er.