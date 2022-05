Der stellvertretende norwegische Außenminister trifft mit Amir Abdollahian zusammen

Bei diesem Treffen betrachtete unser Außenminister die einhundertfünfzehnjährige Geschichte der politischen Beziehungen zwischen dem Iran und Norwegen als eine wichtige Stütze für die Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Er betonte die Bedeutung des Ausbaus der politischen, handelspolitischen und parlamentarischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Amir Abduollahian betrachtete die Teilnahme der in Norwegen lebenden Iraner an verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Szenen dieses Landes als einen wertvollen Vorteil für die Stärkung der Beziehungen zwischen den Nationen und die Entwicklung der Beziehungen beider Länder.

Der Außenminister unseres Landes erläuterte ferner die Positionen der Islamischen Republik Iran gegenüber den Entwicklungen in der Ukraine und der Region, einschließlich der Sicherheit und Stabilität im Persischen Golf und in Afghanistan, im Jemen und in der Ukraine.

Der stellvertretende norwegische Außenminister betrachtet die Entwicklung diplomatischer Beziehungen mit der Islamischen Republik Iran als eine der wichtigsten Prioritäten der norwegischen Außenpolitik in der Region.