Irans Kulturminister: Das zionistische Regime hat alle Machtkomponenten verloren

Er erklärte am Samstag bei einem Treffen in- und ausländischer palästinensischer Aktivisten in der Universität Teheran: „Während das zionistische Regime 1982 Beirut besetzte, war dies der Beginn der zukünftigen Niederlagen des Besatzungsregimes. Bis heute konnte das zionistische Regime in keiner größeren Arena der Region gewinnen.“

„Heute hat das zionistische Regime nicht einmal innerhalb von Tel Aviv und Haifa Sicherheit, was zweifellos auf die hohe Macht der libanesischen Hisbollah und der Widerstandskräfte zurückzuführen ist“, fügte er hinzu.

„Zu bedenken ist, dass sich auch die Realität des Medienkriegs zugunsten des Widerstands verändert hat“, betonte Esmaili.