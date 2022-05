Amir Abdollahian fordert die Bereitstellung konsularischer Dienstleistungen für alle in Rumänien lebenden Landsleute

Der Botschafter der Islamischen Republik Iran in Rumänien, Hossein Sadat Meidani, traf sich am Samstag mit Außenminister Hossein Amir Abdollahian und präsentierte einen Bericht über den Ort seiner Mission und insbesondere über die jüngsten Entwicklungen in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Bei diesem Treffen betonte Amir Abdollahian unter Hinweis auf die Bedeutung der Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und Rumänien die Notwendigkeit, die Anliegen der beiden Länder weiterzuverfolgen und umzusetzen.