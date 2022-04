„Unsere Seegrenzen sind im bestmöglichen Zustand und wir haben eine wachsame Präsenz an diesen Grenzen“, erklärte er am Samstag in einem Gespräch mit IRNA.

„Wir werden keinem überregionalen oder anderen Land erlauben, in unsere Gewässer und Interessen einzugreifen“, fügte er hinzu.