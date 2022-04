Amir Abdollahian: Der palästinensische Widerstand ist heute in bester Verfassung

Teheran (IRNA) - Der iranische Außenminister sagte: 'Heute befindet sich der Widerstand in der Region, im Libanon und in Palästina unter den besten Bedingungen, und das zionistische Regime befindet sich in seiner schwächsten Position.

Hossein Amir Abdollahian sagte Reportern während des Marsches zum Quds-Tag: 'Wir verurteilen die jüngsten Aktionen des zionistischen Regimes bei der Entweihung der Al-Aqsa-Moschee. Wir hatten in den letzten drei Wochen sehr strenge diplomatische Maßnahmen, um damit umzugehen.' Er fügte hinzu: 'Wir haben den Generalsekretär der Islamischen Konferenz in Abstimmung mit einigen Außenministern islamischer Länder gebeten, eine Dringlichkeitssitzung abzuhalten. Das Treffen wird nächste Woche auf der Ebene von Sonderbeauftragten und Botschaftern islamischer Länder in Dschidda im Sekretariat der Islamischen Konferenz stattfinden.' 'In Absprache mit den Außenministern islamischer und nicht-islamischer Länder haben wir auch die Interessen Palästinas für dieses Thema sensibilisiert, und ich hoffe, dass diesbezüglich auch nach dem heiligen Monat Ramadan ernsthaft gehandelt wird.', so er. Amir Abdollahian wies darauf hin: Die Zionisten versuchten, die Idee und den unruhigen Traum vom Nil bis zum Euphrat zu verwirklichen; Aber der Widerstand und die großen Märtyrer des palästinensischen, libanesischen und islamischen Widerstands, allen voran Sardar Soleimani, ließen dies nicht zu.