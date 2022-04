Raisi: Die Bewegung der muslimischen Ummah wird zur Zerstörung des zionistischen Regimes führen

Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi sprach am Rande der Demonstration zum Quds-Tag mit Reportern über die Botschaft der starken Präsenz von Jugendlichen und Teenagern bei der Demonstration: 'Die Botschaft dieser Präsenz ist, dass diese palästinensischen Jugendlichen und Teenager als die Achse des Widerstands das Aktionsfeld übernommen haben.

Der Präsident erklärte, dass die Zukunft des Landes Palästina von diesen jungen und heranwachsenden Mudschaheddin übernommen wird, und sagte: 'Wir betrachten die Befreiung von Quds als sicher, basierend auf dem Versprechen Gottes und des Heiligen Propheten des Islam (PBUH).'

Der letzte Freitag des heiligen Monats Ramadan wurde vom Gründer der Islamischen Republik, Imam Khomeini, zum „Quds-Tag“ ernannt, damit die Unterdrückung des palästinensischen Volkes nicht vergessen wird.

Die Veranstaltung findet auch in mehr als 90 Ländern unter Beteiligung von Freiheitskämpfern auf der ganzen Welt statt. In den letzten Tagen haben Organisationen, Institutionen, juristische und reale Persönlichkeiten Menschen eingeladen, an diesem glorreichen Marsch teilzunehmen.