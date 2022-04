Revolutionsführer: Heute ist ganz Palästina zu einem Schauplatz des Widerstands geworden

In einer Fernsehansprache anlässlich des Welt-Al-Quds-Tages nannte der Oberste Führer der Islamischen Revolution viel versprechende Zeichen einer anderen Zukunft für das palästinensische Volk, darunter die Ausweitung des Widerstands auf ganz Palästina und die Schwächung des Besatzungsregimes und seines wichtigsten Unterstützers, den Vereinigten Staaten.

Er applaudierte dem beispiellosen Ansehen und dem Mut der palästinensischen Nation und beschrieb die selbstlosen Operationen der palästinensischen Jugend als Schaffung eines Verteidigungsschildes für Palästina und der Evangelisierung einer anderen Zukunft.

'Das aufeinanderfolgende Versagen des wichtigsten Unterstützers des zionistischen Regimes, der Vereinigten Staaten im Afghanistankrieg, in der Politik des maximalen Drucks auf den islamischen Iran, gegen asiatische Mächte, in der wirtschaftlichen Kontrolle der Welt und in ihrer internen Verwaltung' sowie das 'Phänomen eines tiefen Risses in der amerikanischen Souveränität' waren weitere Dinge, die der Oberste Führer als Zeichen einer anderen Zukunft bezeichnete.

Er fügte hinzu: 'Der frühere Henker und Verbrecher, der an der Spitze des Regimes stand, schloss sich nach der Operation Sword of Quds der Müllhalde der Geschichte an, und seine Nachfolger warten heute stündlich auf einen weiteren epischen Schlag.'

Er nannte die Botschaft dieser Ereignisse und der Geschehnisse in Palästina in den letzten Jahren die Annullierung aller Kompromisspläne mit dem zionistischen Feind und sagte: 'Kein Plan für Palästina kann in Abwesenheit oder gegen die Meinung seiner Besitzer, der Palästinenser, umgesetzt werden.'

'Nur mit der Widerstandskraft, die sich aus der Lehre des Heiligen Koran und den Regeln des lieben Islam ableitet, können die Probleme der islamischen Welt und vor allem die Palästina-Frage gelöst werden.', betonte er.