Jüdische Landsleute in Teheran schlossen sich dem Marsch zum Quds-Tag vor der Seidensynagoge in der Palästina-Straße an.

Die Teilnahme am Marsch zum Welt-Quds-Tag ist ein jährliches Programm der iranischen jüdischen Gemeinde.

Der riesige und epische Marsch der fastenden Menschen des islamischen Iran zur Unterstützung der unterdrückten und mächtigen Menschen Palästinas in Teheran und anderen Städten begann heute, Freitag, um 10:00 Uhr.