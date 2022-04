Der Aufstand der iranischen Nation zur Unterstützung des unterdrückten Volkes Palästinas

Die Straßen des Iran wurden zu einer spektakulären Szene zur Unterstützung der unterdrückten und mächtigen Menschen in Palästina; Von den Jugendlichen, die zu dem erhabenen Ideal standen, das der Grund für diese Namensgebung war, bis zu den Männern und Frauen, die Quds jenseits jedes politischen Konzepts betrachteten und zur Unterstützung auf die Bühne kamen.

Viele Menschen hatten sich seit den frühen Morgenstunden versammelt, um dem Marsch auf den angekündigten Routen beizuwohnen.

Seit gestern Abend werden auch viele Volksgruppen zusammen mit revolutionären Institutionen und NGOs entlang der Routen des Marsches für besondere Aufführungen verschiedener Kulturprogramme eingesetzt.

Die Marschrouten zum Quds-Tag zeigten auch die neuen Verteidigungserrungenschaften des islamischen Iran: die Khyber-Shekan-Rakete; Irans neueste ballistische Rakete mit einer Reichweite von 1450 km, die taktische ballistische Rakete mit der längsten Reichweite der Welt ist, und die „Emad“-Rakete, die neueste Rakete, die von der Air Force des Islamic Revolutionary Guard Corps gebaut wurde.

Die Qadr-Rakete ist eine weitere iranische Verteidigungswaffe, die zur gleichen Zeit wie der Quds-Tag auf Teherans Plätzen ausgestellt wurde. Bilder von Erinnerungsstücken und Selfies von Menschen, insbesondere von jungen Menschen mit iranischen Raketen, haben auch interessante und aufregende Szenen auf den Straßen Teherans ausgelöst.

Die Straßen, die zum Enghelab-Platz führen, und seine Pavillons sind mit Bildern von Märtyrern, Kulturprodukten und Büchern geschmückt, und die Kulturpavillons, die entlang der Prozession zum Quds-Tag zwischen dem Azadi-Platz und dem Enghelab-Platz errichtet wurden, sind zahlreich und vielfältig.

Die Anwesenheit von Volksgruppen mit dem Bild der Märtyrer Haj Qasem Soleimani, Ahmad Motavasselian und Mohsen Fakhrizadeh auf dem Weg zum Quds-Tag-Marsch ist eine der heutigen Sehenswürdigkeiten von Teheran.

Athleten kamen auch, um die Sache der Unterstützung für Palästina auf Teherans Plätzen wie den Schlachtfeldern zu schreien: Die Anwesenheit von Karate- und Taekwondo-Athleten rund um den Vali-e-Asr-Platz ist bemerkenswert für die Darstellung von Kampfbewegungen.

Die hochkarätige Präsenz von Frauen, Mädchen und Müttern, die am Quds-Tag-Marsch zum Gedenken an 'Morabetat' (Frauen, die die Al-Aqsa-Moschee in Palästina verteidigen) teilnahmen, zeigt die Unterstützung iranischer Frauen und Mütter bei den trauernden palästinensischen Frauen.

Von den ersten Minuten des Marsches an schlossen sich Militär- und Regierungsbeamte den Reihen der Menschen an, um gemeinsam mit der großen Nation Irans ihre Abscheu gegenüber den Zionisten und ihre Unterstützung für Palästina und die Befreiung von Quds auszudrücken.

An der Kreuzung Vali-e-Asr in Teheran waren verschiedene Gruppen von Menschen aus dem Jemen und Afghanistan sowie Menschen aus dem Iran anwesend. Das Bild von Sheikh Zakzaki, dem nigerianischen Schiitenführer, und das Porträt von Sheikh Ahmad Yassin, einem prominenten palästinensischen Widerstandskämpfer am Rande des Marsches zum Quds-Tag, sind weitere Szenen, die das Puzzle des globalen Widerstands gegen die Hegemonie der Vorherrschaft in den USA vervollständigen.

Nachdem sie die 10 Routen überquert hatten, hörten die Demonstranten den Worten von Sardar Salami, dem Oberbefehlshaber der IRGC, und dem Redner vor den Predigten zum Freitagsgebet dieser Woche in Teheran.

In der abschließenden Resolution der Massenkundgebung betonten die Demonstranten, dass die aufeinanderfolgenden Niederlagen der Vereinigten Staaten und des zionistischen Regimes und der Wahhabiten in der westasiatischen Region die Illusion von der Unbesiegbarkeit und Sicherheitsundurchdringlichkeit der zionistischen Armee zerstreuten und Zeichen des Niedergangs von Zionismus in der Region seien.