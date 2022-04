Hamas-Sprecher: Normalisierungsprojekt bietet keine Sicherheit für Israel

In einem Interview mit IRNA am Freitag, zur Zeit des Welt-Quds-Tages, beantwortete Abdel Latif al-Qano' die Fragen von IRNA-Korrespondenten über die jüngsten Entwicklungen in den besetzten Gebieten und die Stärke und Möglichkeiten des Widerstands gegen das besetzte zionistische Regime.

Er sagte über die Bedeutung des Al-Quds-Tages: 'Jedes Jahr am Internationalen Welttag von Al-Quds betonen wir, dass Al-Quds ein Kompass, ein Indikator und ein Leuchtfeuer für die freien und rechtsstrebenden Menschen der Islamisten umma ist.'

Er fügte hinzu: 'Zu Beginn des Quds-Tages danken wir den Ländern und Nationen, die die palästinensische Sache unterstützen und die wahren Unterstützer des palästinensischen Volkes sind.'

Al-Qano' betonte die Bereitschaft des palästinensischen Widerstands, sich zukünftigen Herausforderungen zu stellen, und sagte, dass der palästinensische Widerstand heute bereit sei, sich jeder Aggression zu stellen und in jeden Kampf mit dem zionistischen Regime einzutreten.

Laut dem Hamas-Sprecher sind die Izz al-Din al-Qassam-Brigaden und andere Widerstandsgruppen nach dem Kampf des Heiligen Schwertes auf dem höchsten Stand der Bereitschaft, Entschlossenheit und des Willens.

'Der Widerstand im Gazastreifen hat das Potenzial, jede Verschwörung, die sich gegen das palästinensische Volk richtet, mit Weisheit und Macht zu besiegen.', so er.