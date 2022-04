Iran: Deviseneinnahmen aus Ölexporten sind eingegangen

Ali Salehabadi sagte Reportern am Rande einer Kabinettssitzung am Mittwoch über die jüngsten Schwankungen am Devisenmarkt: 'Die Deviseneinnahmen des Landes haben sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert.'

Er fügte hinzu: 'Deviseneinnahmen aus Exporten, insbesondere Ölexporten, wurden erhalten, und in diesem April sahen wir eine gute Situation im Bereich der Deviseneinnahmen.'

Zu den Auswirkungen der Einigung bzw. Meinungsverschiedenheit in Wien auf den iranischen Devisenmarkt sagte er: 'Die für die Zukunft der Devisenkurse angekündigten Zahlen sind nicht korrekt und sachkundig, und diese Zahlen sollen die Stabilität des Devisenmarktes beeinträchtigen.'

Salehabadi erinnerte: 'Im Bereich des Ölverkaufs haben wir sehr gute Zahlen erreicht und alle Einnahmen aus dem Ölverkauf fließen ein.'

'Die Währungsversorgung im Land wird ordnungsgemäß durchgeführt und wir werden keine Probleme auf dem Devisenmarkt haben.', so er.