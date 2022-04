Der Fotowettbewerb findet in den Ländern der islamischen Welt statt

Um die kulturellen und künstlerischen Aktivitäten auszuweiten, Fotografen der islamischen Welt zu ermutigen, Denkmäler und Kulturerbestätten in Kairo sowie in Städten der ISESCO-Mitgliedsländer mit einer kreativen Perspektive zu überwachen und zu dokumentieren, veranstalten ISESCO Fotowettbewerbe in den Ländern der islamischen Welt.

Der Fotowettbewerb wird in zwei Teilen ausgetragen, der erste Teil ist etwas Besonderes; Kairos städtisches Erbe und Architektur sind für ägyptische Fotografen gedacht, die an der Überwachung und Dokumentation von historischen Gebäuden und Gebieten Kairos interessiert sind.

Der zweite Teil umfasst auch städtisches Erbe und Architektur in den Städten der islamischen Welt für Fotografen aus anderen ISESCO-Mitgliedsländern sowie für diejenigen, die an der Überwachung und Dokumentation von Gebäuden und Kulturerbestätten in verschiedenen Städten interessiert sind.

Mehr Informationen zur Teilnahme an diesem Wettbewerb, seinen Bedingungen und Preisen finden Sie hier.