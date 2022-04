Fünftausend Journalisten und Fotografen berichten über den Quds-Tag

Mohammad Hossein Musapour sagte am Mittwoch auf der Pressekonferenz des Marsches zum Quds-Tag: 'In diesem Jahr wird der Marsch zum Quds-Tag nach einer zweijährigen Pause, gleichzeitig mit Teheran in mehr als 900 Städten des Landes abgehalten.

Er fügte hinzu: 'Darüber hinaus wird die Zeremonie zum Welt-Al-Quds-Tag in Form eines Marsches oder einer öffentlichen Versammlung in mehr als 90 Ländern mit der Anwesenheit von Muslimen und anderen göttlichen Religionen zur Unterstützung des unterdrückten Al-Quds und Palästinas und der Verurteilung des zionistischen Regimes abgehalten.'

Musapour kündigte die Abhaltung einer großen Konferenz des unterdrückten Palästina im Gaza-Stadion mit der Anwesenheit der unterdrückten Bevölkerung von Gaza und einem Videovortrag von Seyed Hassan Nasrallah, dem Generalsekretär der Hisbollah im Libanon, Sardar Ismail Qaani, dem Kommandanten der Quds Force und andere Widerstandsführer.

Er fügte hinzu: 'Entlang der Marschrouten zum Quds-Tag werden mehr als 30 Kulturstände, Ausstellungen und Werbung aufgebaut, und verschiedene Kulturprogramme werden von verschiedenen Radio- und Fernsehsendern und anderen Geräten und Institutionen am Rande des Marschs in Teheran aufgebaut.'