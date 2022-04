Der Krieg gegen Terrorismus sollte kein Vorwand sein, das syrische Regime zu schwächen

„In mehr als einem Jahrzehnt seit Beginn des Krieges in Syrien hat der humanitäre Bedarf in diesem Land seinen höchsten Stand erreicht“, sagte er bei einem Treffen des Sicherheitsrates am Dienstag zu den politischen und humanitären Entwicklungen in Syrien.

„Ein aktueller Bericht des UN-Generalsekretärs zeigt, dass 14,6 Millionen Menschen humanitäre Hilfe benötigen, ein Anstieg um 1,2 Millionen gegenüber 2021“, fügte er hinzu.

„Die aktuelle Wirtschaftskrise hat ganz normale Menschen getroffen, insbesondere Kinder, Frauen, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen. Angesichts der katastrophalen humanitären Lage ist die Aufhebung einseitiger Sanktionen gegen das syrische Volk wichtiger denn je“, betonte Takht-e Ravanchi.

„Diese illegalen Handlungen haben katastrophale Folgen in allen Lebensbereichen der Menschen und stehen im Widerspruch zur Resolution 2585 des Sicherheitsrates“, sagte er weiter.

„Wir danken der syrischen Regierung, den UN-Organisationen und Partnern für ihre anhaltenden Bemühungen zur Ausweitung der humanitären Hilfsmaßnahmen“, bekräftigte er.

„Wir wiederholen unsere Forderung nach einem Ende der Plünderung der natürlichen Ressourcen Syriens, insbesondere von Öl und landwirtschaftlichen Erzeugnissen, durch ausländische Streitkräfte“, fuhr er fort.

„Die Islamische Republik Iran unterstützt Initiativen, die die Rückkehr von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen erleichtern, und ist bereit, zum Erfolg solcher Bemühungen beizutragen“, stellte er fest.