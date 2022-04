Der Sprecher des irakischen Parlaments trifft in Teheran ein

Teheran (IRNA) - Der Sprecher des irakischen Parlaments Mohamed Al-Halbousi traf am Mittwoch an der Spitze einer Delegation in Teheran ein.

Bei der Ankunft in Teheran wurde der Sprecher des irakischen Parlaments von Ali Nikzad, dem stellvertretenden Sprecher der Islamischen Beratenden Versammlung, begrüßt. Mohamed Al-Halbousi besuchte den Iran zum ersten Mal im Jahr 2018 und wird heute zum zweiten Mal mit hochrangigen iranischen Beamten zusammentreffen und sprechen. Während des eintägigen Besuchs wird er mit dem Präsidenten, dem Parlamentspräsident, dem Außenminister und dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates zusammentreffen.