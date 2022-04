Iran steht in vielen Bereichen der Medizin an erster Stelle in der Region

Teheran (IRNA) - Der iranische Gesundheitsminister, der feststellte, dass der Iran in vielen medizinischen Bereichen in der Region den ersten Platz einnehme, sagte: „In Anbetracht des Fortschritts in verschiedenen Bereichen der medizinischen Wissenschaften sind die medizinischen Talente des Iran in der Region einzigartig.“

„Nach der Revolution hatten die medizinischen Wissenschaften eine sehr gute Situation und eine gute Position, und eine der Stärken der Islamischen Republik Iran ist der medizinische Fortschritt, dem wir allen Wissenschaftlern im Land danken sollen“, erklärte Bahram Einollahi am Montag. „Eines der Hauptprogramme des Gesundheitsministeriums ist die Stärkung wissensbasierter Unternehmen im Gesundheitsbereich, aber auch Ärzteverbände sollten damit beginnen, wissensbasierte Unternehmen zu stärken und mit ihnen zusammenzuarbeiten“, betonte er. „Die gewünschte Qualität der Gesundheitsleistungen ist uns sehr wichtig. Unsere rote Linie ist eine Beleidigung für die medizinische Gemeinschaft“, stellte er fest.