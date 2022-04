Dem Bericht von Informationsaustausch-Sicherheitscenter zufolge versuchten die Cyberangreifer , die Sicherheitslücke in einer der am häufigsten verwendeten Software in Organisationen auszunutzen, sich Zugang zur Infrastruktur zu verschaffen und Informationen daraus zu extrahieren, willkürliche Befehle auszuführen und ihre infizierten Inhalte einzuschleusen.

Doch bevor die Angreifer ihren Cyberangriff durchführen konnten, verhinderte das EFTA Security Operations Center den Angriff rechtzeitig.

Dementsprechend wurden durch die Entdeckung der Hinweise und Verhaltensmuster, die bei dem Angriff verwendet wurden, sowie der Aristokratie der Experten des Strategischen Managementzentrums der Efta die Aktionen der Angreifer, Zielpunkte und Operationen zum Angriff auf die Infrastruktur überwacht.

Es stellte sich heraus, dass mehr als 100 wichtige elektronische Dienste im öffentlichen und privaten Sektor zu den Hauptzielen des Angriffs gehörten.

Die technischen Experten des Strategic Management Center, nachdem sie eine unbekannte Sicherheitslücke und Sicherheitsupdates entdeckt hatten, hörten auf, diese „Backgates“ für „mehrere IP-Adressen“ aus den Niederlanden, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich zu verwenden.

