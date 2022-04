Der Dogharun-Zoll wieder geöffnet

Nach den Aktionen der Taliban-Truppen an der nordöstlichen Grenze des Iran zu Afghanistan wurde die Grenze von Dugharun vorübergehend geschlossen, beginnend mit dem Versuch der Taliban, eine Straße in der Nähe der Grenze zu bauen. Nach diesen Spannungen wurde die Erbringung von Zolldiensten an der Grenze von Dogarun vorübergehend ausgesetzt.

In diesem Zusammenhang kündigte der iranische Zoll an, dass verschiedene Ladungen, einschließlich Lastwagen mit brennbaren Materialien, deren Zollformalitäten nicht erfüllt wurden, auf Parkplätze in sicherer Entfernung von der Grenze umgeladen wurden, um die Sicherheit der Ladung zu gewährleisten.

Zu den neuesten Einzelheiten des Zolls sagte der Generaldirektor des Grenzzolls von Dogarun: 'Laut den im Außenministerium abgehaltenen Konsultationen wurden die Streitigkeiten zwischen den beiden Seiten bis zu einem gewissen Grad beigelegt, und bald werden die Handelstätigkeit und die Zolldienste an der Grenze von Dogarun wie in der Vergangenheit mit maximaler Kapazität wieder aufgenommen.'

Die relativ kurze Entfernung von der Grenze zu Dugharun zum Markt von Herat, einem der wichtigsten Handelszentren Afghanistans, ist eine sehr geeignete Plattform für die Produzenten und Exporteure des Landes.