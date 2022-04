Irans Quote in der AFC Champions League steigt

In der neuesten Rangliste des asiatischen Klubfußballs ist der iranische Fußball mit einem Sprung nach oben auf den vierten Platz in Asien zurückgekehrt.

Laut der Website Footy Ranking belegte der usbekische Fußball in der Rangliste des letzten Monats den vierten Platz. Die Top-2-Länder Ost- und Westasiens haben in dieser Rangliste eine 3 + 1-Quote in der asiatischen Champions League.

Nach den Ergebnissen der iranischen Mannschaften „Foolad Khuzestan“ und „Sepahan Isfahan“ in der Gruppenphase der asiatischen Champions League hat der Iran 59.614 Punkte geholt und liegt in Asien auf dem vierten Platz.

Die Rangliste des asiatischen Fußballs in Bezug auf die „Footy Ranking“-Site und die Quote jedes Landes in der asiatischen Champions League 2024-25 lautet wie folgt: