Neueste Statistiken zur Anzahl der Corona-Todesfälle des Iran

Seit Beginn des Virusausbruchs im Iran haben sich 6.966.954 Patienten erholt und wurden dank der Bemühungen des Gesundheitspersonals aus dem Krankenhaus entlassen.

Leider hat Covid-19 im Iran bisher etwa 140.975 Menschen das Leben gekostet.

Das Gesundheitsministerium gab außerdem bekannt, dass sich 1.046 Patienten weiterhin in einem kritischen Zustand befinden.

In den letzten 24 Stunden wurden im Land 31.225 Dosen Corona-Impfstoff gespritzt.

50.811.054 Covid-19-Diagnosetests wurden auch bisjetzt im Land durchgeführt.

Die Gesamtzahl der injizierten Impfstoffe im Land erreichte 148.631.915 Dosen.

In 21 Provinzen des Landes wurden in den letzten 24 Stunden keine Corona-Todesfälle gemeldet, und in acht Provinzen wurde nur ein Todesfall gemeldet.