Reduzierung der Zahl der Corona-Todesfälle im Land

Teheran (IRNA) - In der 113. Woche der Covid-19-Epidemie im Land hatten vier Provinzen des Landes eine Woche keine Corona-Todesfälle, und in 23 anderen Provinzen des Iran wurde in den letzten Wochen ein Rückgang der Zahl positiver Todesfälle aufgrund dieser Krankheit gemeldet.

Nach Angaben des Ministeriums für Gesundheit, Behandlung und medizinische Ausbildung sind seit Beginn des Ausbruchs des Coronavirus insgesamt 140.962 Iraner an dieser Krankheit gestorben. Nach den neuesten Daten beträgt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Iran 7.215.512 Personen. Bisher haben sich 6.963.991 Patienten erholt und wurden aus dem Krankenhaus entlassen, obwohl 1.225 Patienten in einem kritischen Zustand bleiben. Bisher wurden im Land 50.759.838 Covid-19-Diagnosetests durchgeführt. Bisher haben 64.259.733 Menschen die erste Dosis, 57.452.050 Menschen die zweite Dosis und 26.888.907 Menschen die dritte Dosis des Corona-Impfstoffs erhalten. Die Gesamtzahl der injizierten Impfstoffe im Land erreichte 148.600.690 Dosen.