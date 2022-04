Irans griechisch-römisches Ringen gewinnt Asienvizemeisterschaft

Die Asiatischen Meisterschaften im griechisch-römischen Ringen fanden am 19. und 20. April in Ulaanbaatar in der Mongolei statt und das kasachische Team gewann den ersten Platz mit zwei Gold-, sechs Silber- und einer Bronzemedaille.

Am Ende dieser Wettbewerbe belegte das iranische Team mit 4 Goldmedaillen von Mohammad Reza Mokhtari in der Gewichtklasse von 72 kg, Rasoul Garmsiri in der Gewichtklasse von 82 kg, Nasser Alizadeh in der Gewichtklasse von 87 kg und Mehdi Bali in der Gewichtklasse von 97 kg , eine Silbermedaille von Mehdi Mohsennejad in der Gewichtklasse von 60 kg, 2 Bronzemedaillen von Iman Mohammadi in der Gewichtklasse von 63 kg und Aref Habibollahi in der Gewichtklasse von 77 kg und mit 151 Punkten den zweiten Platz.

Hinter dem Iran landete Kirgisistan mit drei Gold- und zwei Bronzemedaillen auf dem dritten Platz.